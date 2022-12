Steinmeier in Tirana: „Europa freut sich auf Albanien“ Bundespräsident Steinmeier macht bei seiner Reise auf den Westbalkan deutlich, dass er diese Länder in der EU sehen will. In Tirana lobt er Albaniens Reforma... dpa

dpatopbilder - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält vor den Abgeordneten im Parlament von Albanien ein Rede. Bernd von Jutrczenka/dpa

Tirana -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Albanien für die geplante Aufnahme in die EU zu weiteren Reformen ermutigt und dafür deutsche Hilfe zugesagt. Er wisse, dass der Weg Albaniens in die Europäische Union anspruchsvoll bleiben werde, sagte er in einer Rede vor dem Parlament in Tirana.