Steinmeier ruft Westen zur Dialogbereitschaft auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt inmitten des Ukraine-Kriegs vor einer Abschottung westlicher Demokratien und fordert mehr Dialogbereitschaft. Jens Büttner/dpa Pool/dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die westlichen Demokratien vor einer Abschottung angesichts des Ukraine-Krieges gewarnt und zur Dialogbereitschaft aufgerufen. „Wenn der Westen mehr sein soll als eine Himmelsrichtung, muss er natürlich prinzipienfest, aber gleichzeitig ein offenes Projekt sein, anschlussfähig für Menschen in allen Teilen der Welt, Regionen mit anderer Geschichte, für andere Erfahrungen und andere Religionen“, sagte er am Donnerstag bei einem Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Atlantik-Brücke in Berlin. Man befinde sich nicht in einer Auseinandersetzung des freien Westens gegen den Rest der Welt.