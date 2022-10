Steinmeier ruft zu würdevollem Umgang mit alten Menschen auf Anstand und Herzenswärme einer Gesellschaft zeigt sich nach Einschätzung des Bundespräsidenten an ihrem Umgang mit der älteren Generation. In Zeiten von Pand... dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem würdevollen Umgang mit alten Menschen in Deutschland aufgerufen. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem würdevollen Umgang mit alten Menschen in Deutschland aufgerufen. „Ob wir in unserer Gesellschaft über Anstand und Herzenswärme verfügen, ob wir solidarisch sind, das zeigt sich daran, wie wir mit der älteren Generation umgehen“, sagte er am Donnerstag in einem Videogrußwort beim Festakt 60 Jahre Kuratorium Deutsche Altershilfe. Er wolle sich kein Land vorstellen, in dem die alte Generation abgedrängt werde. „Es wäre ein Land ohne Wärme, ein Land ohne Erfahrung, ein Land ohne Gedächtnis – ein Land ohne Würde.“