Steinmeier würdigt ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden zum 80. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Bischof Wolfgang Huber als wissenschaftlichen Theologen, Buchautor, Intellektuellen und „großen Pred... dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) unterhält sich mit Bischof i.R. Wolfgang Huber. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Bischof Wolfgang Huber als wissenschaftlichen Theologen, Buchautor, Intellektuellen und „großen Prediger“ gewürdigt. Bei einem Festakt zu dessen 80. Geburtstag sagte Steinmeier am Freitag in Berlin: „Bischof Huber gehört zu den öffentlich wirksamen, öffentlich erkennbaren, öffentlich auch streitbaren und profiliert Glaubenden, die in unserer Gesellschaft Theologie präsentiert haben und präsentieren - als eine Rede von Gott, die unserer Gesellschaft und die den Einzelnen hilfreich und förderlich sein will.“