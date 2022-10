Steinmeier zu Besuch in Ukraine eingetroffen Erstmals seit Beginn des Krieges reist der Bundespräsident überraschend in die Ukraine. Dort steht unter anderem ein Treffen mit seinem Amtskollegen Selensky... dpa

ARCHIV - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in die Ukraine gereist. Silas Stein/dpa

Kiew -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu einem überraschenden Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er kam am Morgen mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Dort wird er sich im Laufe des Tages auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.