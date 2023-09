Tausende Flüchtlinge haben in den vergangenen Tagen die Insel Lampedusa erreicht. Die zunehmende Migration über das Mittelmeer stellt dabei nicht nur italienische Regierung, sondern die gesamte EU vor große Herausforderungen. Nun hat sich auch Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu der angespannten Lage in Italien geäußert.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender ist Steinmeier an diesem Mittwoch zu einer mehrtägigen Reise nach Italien aufgebrochen. Vor der Abreise gab er der italienischen Zeitung Corriere della Sera ein Interview im Schloss Bellevue. Er nehme es „ernst, wenn ich aus Italien, aber auch aus deutschen Städten laute Hilferufe höre“, sagte Steinmeier. In den vergangenen Monaten hatte zahlreiche Kommunen in Deutschland mehr Unterstützung bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen gefordert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Während seiner Italien-Reise wird der Bundespräsident seinen Amtskollegen Sergio Mattarella treffen. Gemeinsam werden sie die sizilianischen Städte Syrakus, Catania und Piazza Armerina besuchen. Lampedusa steht nicht auf dem Plan. „Ich freue mich sehr darauf, Italien zu besuchen“, sagte Steinmeier im Interview.

Der Bundespräsident äußerte Bedenken in Bezug auf weitere Ankünfte von Asylsuchenden in der Europäischen Union. Im ersten Halbjahr habe Deutschland mehr als ein Drittel aller Asylanträge innerhalb der EU erhalten. Darüber hinaus befinden sich derzeit mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. „Deshalb ist Deutschland, wie Italien auch, an der Belastungsgrenze“, sagte Steinmeier.

Steinmeier bittet um Zusammenarbeit der EU-Mitglieder

Europäische Länder müssen laut Steinmeier zusammenarbeiten, um die steigenden Zahlen zu bewältigen. In Italien sind zum Beispiel vom 1. Januar bis zum 12. September 2023 insgesamt 123.863 Migranten angekommen, was fast das Doppelte im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und etwa das Dreifache im Vergleich zum Jahr 2021 ausmacht. Allerdings war die Migration aus Afrika nach Italien im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie stark zurückgegangen.

„Wir müssen uns alle anstrengen, damit die Belastung erträglich bleibt und die Zahl der Ankommenden wieder sinkt“, sagte der Bundespräsident. Eine gerechte Lastenverteilung in Europa sei unverzichtbar, ebenso wie eine strengere Kontrolle und Überwachung der europäischen Außengrenzen. „Das verbrecherische Geschäft der Schleuser müssen wir entschieden bekämpfen“, so Steinmeier.