Stephan von Dassel: Der Bürgermeister von Mitte steht kurz vor der Abwahl

„Meine dumme SMS“: Am Ende hilft dem Grünen in der Affäre um ein Besetzungsverfahren nicht einmal der Bußgang. In der BVV entzogen ihm fast alle das Vertrauen.

Stephan von Dassel am Donnerstag in der BVV-Mitte dpa

Jetzt hat er noch 14 Tage. Genau zwei Wochen bleiben Stephan von Dassel noch, um sich zu entscheiden: aktiv sein oder passiv? Rücktritt vom Amt des Bürgermeisters des Berliner Bezirks Mitte – oder bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in zwei Wochen eine Abwahl über sich ergehen lassen?

Die BVV war am Donnerstagabend jedenfalls ganz klar: Sie leitete ein entsprechendes Verfahren gegen den umstrittenen Grünen-Politiker ein. Aus allen Fraktionen außer der AfD hieß es, man habe das Vertrauen in von Dassel verloren. Die endgültige Entscheidung über seine Abwahl soll nach der zweiten Lesung am 8. September fallen – sofern der Politiker nicht von sich aus zurücktritt. Das lehnte er in der Sitzung erneut ab.

Seit Wochen steht Stephan von Dassel wegen eines Stellenbesetzungsverfahren im Bezirksamt in der Kritik. Die Stelle wurde Ende 2021 an einen Lokalpolitiker der Grünen vergeben, den von Dassel kannte. Als der unterlegene Bewerber dagegen klagte und sich das Besetzungsverfahren damit über Monate in die Länge zog, soll von Dassel versucht haben, ihn mithilfe einer Geldzahlung von der Klage abzubringen.

Nach eigener Darstellung verfolgte von Dassel zunächst die Idee eines „öffentlich-rechtlichen“ außergerichtlichen Vergleichs – um einen langwierigen Rechtsstreit zu verhindern und die Stelle schnell besetzen zu können, wie er sagt. Nachdem das Rechtsamt eine solche Entschädigungszahlung aus haushaltsrechtlichen Gründen abgelehnt habe, brachte er in einer SMS an den unterlegenen Bewerber die Möglichkeit einer „privatrechtlichen Vereinbarung“ ins Spiel.

Rückblickend war es ein Fehler,der Geldforderung des Klägers nicht gleich am Telefon eine Absage zu erteilen, sondern diese erst zu prüfen und dann zu verwerfen. Sobald ich dies erkannt hatte, habe ich auf mehrmalige schriftliche Nachfragen des Klägers nicht mehr reagiert. (6/7) — Stephan von Dassel (@DasselVon) August 12, 2022

Am Donnerstag sprach von Dassel von „meiner dummen SMS“. Er bleibe aber dabei: Ein konkretes Geldangebot habe er nicht gegeben. Was aber dann? In der öffentlich gewordenen Kurznachricht an den Bewerber schrieb der Bezirksbürgermeister, wie er selbst eingestand: „Wären Sie auch zu einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen uns als Privatpersonen analog der skizzierten Rahmenbedingungen bereit?“

Was er sonst damit gemeint haben könnte, dazu konnte von Dassel am Donnerstag erneut nichts beitragen. „Was ich damit sagen wollte, ist mir selber nach wie vor nicht klar“, sagte der Politiker. Außer: „Ich hatte nicht vor, ihn mit meinem privaten Geld auszukaufen.“ Und: „Meine Formulierung in der SMS hätte niemals von einem Bezirksbürgermeister geschrieben werden dürfen.“

Da dies nun aber geschehen ist, entzogen ihm bis auf die AfD alle Fraktionen in der BVV das Vertrauen. Der Abberufungsantrag kommt von der CDU. Deren Fraktionschef Sebastian Pieper ordnete in seiner Rede den Vorgang ein. Er wisse, dass ein solcher Antrag gegen einen Bezirksbürgermeister ein Novum in der jüngeren Berliner Politikgeschichte sei, so Pieper. Doch die Vorwürfe seien so schwer, dass dies geboten sei.

Seine eigenen Leute bleiben dabei: Stephan von Dassel muss gehen

Mit Spannung war der Auftritt der Grünen-Verordneten erwartet worden, von Dassels Parteifreunden. „Wir haben die Aufgabe, hier eine politische und moralische Bewertung zu treffen“, trug Fraktionssprecherin Lela Sisauri konzentriert vor. Das Amt erfordere „eine Kombination aus Charakter und Eignung“. Die sei bei von Dassel nicht erfüllt. Deshalb werde ihre Fraktion einem Abberufungsantrag zustimmen.

Nach der BVV-Wahl im vergangenen Herbst war von Dassel mit den Stimmen einer grün-roten Zählgemeinschaft im Amt verblieben, das er seit 2016 bekleidet. Doch auch von den Sozialdemokraten hat er nun nichts mehr zu hoffen. Co-Fraktionschefin Susanne Fischer sprach von „einer inakzeptablen Grenzüberschreitung“. Nicht zum ersten Mal habe von Dassel Privatperson und Amt miteinander vermengt. Sie habe nicht den Eindruck gewonnen, dass er in Zukunft von solchen Aktionen Abstand nehmen würde, sekundierte Fischers Kollegin Dorothea Riedel. So etwas befeuere „ein ungutes Gefühl, dass in der Politik ständig geklüngelt würde“. Der Schaden sei immens.

Für Bastian Roet von der FDP ist von Dassels Abwahl schlicht „das Ergebnis der demokratischen Würdigung seines Verhaltens“.

Am schärfsten urteilte Sven Diedrich von den Linken. Der Bürgermeister habe versucht, sich sein Spitzenpersonal im Bezirksamt zusammenzukaufen. Das sei ein beispielloser Vorgang in der Berliner Politik. Deshalb müsse er gehen.

Dass ausgerechnet der AfD-Vertreter, quasi aus trotzigem Prinzip, von Dassel als einziger das Vertrauen nicht entzog, darf als politische Folklore gewertet werden.

Von Dassels letzte, vage Hoffnung: ein Stimmungsumschwung bei seinen Grünen

Was bleibt von Dassel jetzt noch? Eine ganz vage Hoffnung darauf, dass sich seine letzte Bastion, der Kreisvorstand der Grünen, bei einer Mitgliederversammlung der Partei am nächsten Dienstag doch noch durchsetzt. Dass sich in der Partei, aber vor allem in der Fraktion die Haltung breitmacht, man wähle seinen eigenen Bürgermeister nicht ab. Komme, was da wolle.

Wenn das nicht geschieht – und im Moment spricht nicht viel für diese Gnadenvariante – wird er wohl abgewählt. Es sei denn, er geht doch noch selbst.