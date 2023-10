Der Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, hat den Bund der Steuerzahler nach der Veröffentlichung des aktuellen Schwarzbuchs kritisiert. „Natürlich ist Steuerverschwendung ein Problem, aber warum kümmert sich der Bund der Steuerzahler so gut wie nur um die vergleichsweise kleinen Fälle?“, fragte Schirdewan im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Die wahre Steuerverschwendung finde in einem viel größeren Ausmaß statt: „Die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sind angesichts unserer maroden Infrastruktur eine Steuerverschwendung, die wir uns wirklich nicht leisten können.“



Auch umwelt- und klimaschädliche Subventionen kosteten jährlich Milliarden Euro an Steuereinnahmen. „Etwa das Dienstwagenprivileg oder die Befreiung des Kerosins von der Mineralölsteuer“, nannte der Linke-Chef als Beispiele.