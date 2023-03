Steuerzahlerbund beklagt Ausgaben - 168 neue Spitzenbeamte Der Bund nimmt die Personalpolitik der Ampel ins Visier. Allein die neuen „Top-Beamten“ würden den Haushalt jährlich mit 50 Millionen Euro belasten. Und auch... dpa

ARCHIV - Das Bauministerium wurde aus dem Innenministerium ausgegliedert. Dies hat dem Bund der Steuerzahler zufolge besonders hohe Kosten verursacht. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Der Bund der Steuerzahler hat der Bundesregierung eine kostspielige Personalpolitik vorgeworfen. Erstmals sei die Zahl der Stellen in den Ministerien in diesem Jahr auf über 30.000 gestiegen, teilte die Organisation am Montag mit.