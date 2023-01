Stiftung fordert lang angelegte Lösungen gegen Jugendgewalt Vor dem Gipfel gegen Jugendgewalt in Berlin am Mittwoch dringt die Amadeu Antonio Stiftung auf langfristig angelegte Lösungen. Statt Aktionismus und neuer Pa... dpa

Berlin -Vor dem Gipfel gegen Jugendgewalt in Berlin am Mittwoch dringt die Amadeu Antonio Stiftung auf langfristig angelegte Lösungen. Statt Aktionismus und neuer Parallelstrukturen brauche es einen Ausbau bestehender und erprobter Ansätze, etwa durch mehr Personal, Räumlichkeiten und Geld. Das teilte die Organisation, die sich unter anderem gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert, am Dienstag mit.