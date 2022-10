Stimme aus dem Osten: Warum das Vertrauen in die Politik abstürzt Wunschvorstellungen statt Realismus bestimmen die Politik: Der DDR-Wirtschaftslenker und Ingenieur Eckhard Netzmann kommentiert den Bericht des Ost-Beauftragten. Eckhard Netzmann

Die technischen Voraussetzungen für den Kohleausstieg sind bis 2030 nicht zu schaffen. Die Schaufelradbagger werden noch lange Braunkohle fördern müssen. dpa/Arno Burgi

Berlin -Als der DDR-Spitzenverein 1. FC Magdeburg am 8. Mai 1974 den Fußball-Europapokal gewonnen hatte, gingen die Magdeburger am Tag darauf „beschwingt im Bewusstsein zur Arbeit, nun zu den Größten der Welt zu gehören“. An dieses „identitätsstiftende Ereignis mit Langzeitwirkung“ erinnert eine der Geschichten aus dem Osten, die der soeben vorgestellte Bericht des Ost-Beauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) einbindet. Demnach ging nach dem Sieg der heimischen Fußballer „die Produktivität im Magdeburger Schwermaschinenbau-Kombinat Ernst Thälmann (SKET) nach oben“.