Stolpersteine für NS-Opfer in Friedrichshain-Kreuzberg

Stolpersteine werden vor einem Haus in der Pauline-Staegemann-Straße verlegt. Paul Zinken/dpa

Berlin -Zur Erinnerung an eine in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Familie sind in der Pauline-Staegemann-Straße in Berlin-Friedrichshain drei Stolpersteine verlegt worden. Insgesamt sollten am Donnerstag 20 neue Steine im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hinzukommen. „Mit einer aktiven Erinnerungskultur leistet der Bezirk einen zentralen Beitrag gegen das Vergessen, Geschichtsrevisionismus und Holocaustleugnung“, erklärte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne).