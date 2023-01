Strafe wegen Straßenblockade: Berufung gescheitert Das Berliner Landgericht hat erstmals über die Berufung eines wegen Nötigung verurteilten Klimaschutz-Demonstranten verhandelt und eine Geldstrafe von 600 Eu... dpa

ARCHIV - Ein Klimaaktivist der Umweltschutzbewegung «Letzte Generation» klebt mit der Hand auf einer Straße. Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Berlin -Das Berliner Landgericht hat erstmals über die Berufung eines wegen Nötigung verurteilten Klimaschutz-Demonstranten verhandelt und eine Geldstrafe von 600 Euro bestätigt. Der 21-Jährige habe sich an einer Straßenblockade beteiligt, die der Lahmlegung des Berufsverkehrs diente, begründete der Vorsitzende Richter Ralf Vogel am Mittwoch. Es sei ein gezielter Eingriff in die Rechte Dritter gewesen, um Aufmerksamkeit zu erregen.