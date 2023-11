Es war wie eine Prophezeiung, als Hans von Möhlmann im Mai 2021 im Gespräch mit der Berliner Zeitung resignierend sagte: Er glaube nicht mehr an den Rechtsstaat. „Die Gesetzesänderung wird genauso begraben wie meine Tochter.“ Von Möhlmann meinte eine Reform des Strafgesetzbuches, für die er jahrelang gekämpft hatte, die wenige Wochen später von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde und Anfang 2022 in Kraft trat. Damit wäre es möglich gewesen, den mutmaßlichen Mörder von Möhlmanns Tochter Frederike noch einmal anzuklagen.



Der Konjunktiv ist angebracht, die Prophezeiung des Vaters eingetreten. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die Änderung des Strafgesetzbuches gekippt. Sie hatte vorgesehen, rechtskräftig freigesprochene Personen bei schwersten Straftaten aus „dringenden Gründen“ erneut vor Gericht bringen zu können.

Die Neuregelung sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, urteilten die Richter. In Artikel 103 ist verankert: Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Zudem rügten die Richter einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot. Mit ihrer Entscheidung machten die Richter klar: Rechtssicherheit geht vor Gerechtigkeit.



Es ist richtig, dass zu Recht Freigesprochene nicht ein Leben lang einen neuen Prozess fürchten müssen, rechtskräftige Urteile auch rechtskräftig bleiben. Mit dem Artikel 103 hatten die Väter des Grundgesetzes Lehren aus der NS-Zeit gezogen, in der willkürlich Urteile aufgehoben und neue Strafen verhängt worden waren.

Frederike wollte nach Hause trampen

Doch trotzdem ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nur schwer zu ertragen. Denn es geht nicht um einen Eierdieb oder Einbrecher. Die Gesetzesänderung betraf mögliche Wiederaufnahmeverfahren bei schwersten Gewaltdelikten: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord. Straftaten also, die nicht verjähren und bei denen eine Wiederaufnahme etwa aufgrund neuer Beweise möglich gemacht werden sollte. Das hätte nur wenige Fälle betroffen. Unter anderem das Verbrechen an Frederike von Möhlmann.



Weil kein Bus mehr fuhr, hatte sich die 17-jährige Schülerin nach einer Chorprobe am Abend des 4. November 1981 dazu entschlossen, die 14 Kilometer weite Strecke aus dem niedersächsischen Celle bis nach Hause zu trampen. Doch dort kam die Jugendliche nie an. Vier Tage später entdeckten Spaziergänger ihre Leiche, Frederike war vergewaltigt und mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Als Tatverdächtiger konnte ein 22 Jahre alter Mann ermittelt werden, der 1982 wegen Mordes an der Schülerin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und verwies das Verfahren an ein anderes Landgericht, das den Tatverdächtigen ein Jahr später aus Mangel an Beweisen freisprach.



30 Jahre später schauten sich Ermittler die Akten und Asservate noch einmal an. Dabei konnten an Frederikes Slip DNA-Spuren gesichert und analysiert werden – eine Methode, die es in den 1980er-Jahren noch nicht gab. Dabei stellte sich heraus: Sie sollen von dem 1983 Freigesprochenen stammen.

Hans von Möhlmann schöpfte Hoffnung, dass der mutmaßliche Mörder seiner Tochter doch noch verurteilt werden könnte. Jahrelang kämpfte er für eine Erweiterung des Paragrafen 362. Als er schließlich Erfolg hatte, wurde erneut gegen den Tatverdächtigen ermittelt. Es gab sogar schon einen Termin für den Prozess. Doch die Verteidiger des Mannes legten Verfassungsbeschwerde ein. Und bekamen nun recht. Das Verfahren gegen den Tatverdächtigen muss eingestellt werden. Damit bleibt der Mord an Frederike von Möhlmann ungesühnt.

„Es ist kein Tag für Gerechtigkeit“

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dürfte ebenso umstritten sein wie schon die vorangegangene Änderung des Paragrafen 362. Sie zeigt nicht nur den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit, sondern wird weiterhin für Diskussionen sorgen. Zumal die Entscheidung in Karlsruhe nicht einstimmig fiel, zwei Richter sogar ihre abweichende Meinung öffentlich machten.



Für die Hinterbliebenen schwerster, ungesühnter Verbrechen, die auf eine Wiederaufnahme gehofft hatten, ist das Urteil schmerzhaft. Das musste selbst Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, einräumen. Ein solches Urteil untergräbt das Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen. Und für die Betroffenen ist es ein Schlag ins Gesicht.

Hans von Möhlmann hat dies nicht mehr erlebt. Er starb im Sommer vorigen Jahres. Sein Anwalt Wolfram Schädlich will weiterkämpfen. Es sei kein Tag für Gerechtigkeit, sagte er nach der Entscheidung.



