Straßenblockade von Aktivisten: 22-Jähriger vor Gericht Nach einer Straßenblockade von Klima-Aktivisten kommt ein 22-Jähriger am Mittwoch (12.00 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der Angeklagte soll sich... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa/bb) – -Nach einer Straßenblockade von Klima-Aktivisten kommt ein 22-Jähriger am Mittwoch (12.00 Uhr) vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der Angeklagte soll sich im April dieses Jahres an einer Blockade-Aktion der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ beteiligt und sich dabei mit einer Hand an der Seestraße in Berlin-Wedding festgeklebt haben. Zu einem Stillstand des Straßenverkehrs sei es aber nicht gekommen, weil die Polizei eine vollständige Blockade der Straße verhindert habe. Die Anklage lautet auf versuchte Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.