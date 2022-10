Straßenblockaden: Demonstrant zu Geldstrafe verurteilt Eine Blockadeaktion von Klimademonstranten hat in Berlin erneut zu einem Strafprozess gegen einen Aktivisten geführt. Ein 21-Jähriger wurde am Dienstag wegen... dpa

Berlin -Eine Blockadeaktion von Klimademonstranten hat in Berlin erneut zu einem Strafprozess gegen einen Aktivisten geführt. Ein 21-Jähriger wurde am Dienstag wegen Nötigung schuldig gesprochen. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte eine Geldstrafe von 600 Euro gegen den Studenten. Er habe mit weiteren Personen eine Autobahn-Zufahrt blockiert und viele Menschen für etwa eineinhalb Stunden am Fortkommen gehindert, hieß es im Urteil. Die Aktion sei nicht angemeldet, ein Ausweichen für die Betroffenen nicht möglich gewesen. „Ich nehme Ihr Ziel sehr ernst, ich missbillige Ihre Mittel“, sagte der Vorsitzende Richter.