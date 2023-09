Straßenblockaden in Berlin - Polizei greift schnell ein

Man wolle Berlin mit Straßenblockaden lahmlegen, hatte die Letzte Generation für ihre Aktionswochen im Herbst angekündigt. Der Verkehr in der Stadt funktioni...

dpatopbilder - 75 Unterstützer der Letzten Generation haben sich am Vormittag in Berlin an Straßenblockaden beteiligt. Sebastian Christoph Gollnow/dpa