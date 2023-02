Straßenblockierer: 511 Strafbefehle und 39 Verurteilungen Seit einem Jahr kleben sich Demonstranten für den Klimaschutz auf Straßen fest und blockieren den Verkehr. Polizei und Gerichte reagieren mit Ermittlungen un... dpa

Berlin -Gegen Klimaschutz-Demonstranten, die in Berlin Straßen blockierten, hat die Staatsanwaltschaft bislang 511 Strafbefehle beantragt und 7 Anklagen erhoben. Bis zum 10. Februar gab es 39 Verurteilungen meist wegen Nötigung zu Geldstrafen. Die Polizei verschickte 694 Gebührenbescheide über 241 Euro, in vielen Fällen erhielten Wiederholungstäter mehrere Gebührenforderungen. Das teilten Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag mit.