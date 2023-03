Streit im Gepäck: Ampel-Kabinett sucht in Meseberg Harmonie Die Stimmung ist gereizt - auch weil ein wichtiger Haushaltbeschluss ansteht. In Meseberg will man sich hinter den Kulissen mal wieder tief in die Augen sehe... Theresa Münch und Jörg Blank , dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (M) eröffnet im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg die Klausurtagung des Bundeskabinetts. Soeren Stache/dpa

Meseberg -Strittige Inhalte gibt es gerade viele, für Kanzler Olaf Scholz ist aber vor allem eines wichtig: Seine Regierung habe viel geschafft in den vergangenen Monaten - und sie packe weiter an. „Wir haben viel vor, unser Land in die Zukunft zu führen“, betonte der SPD-Politiker nach Tag eins der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Das sei mit vielen Veränderungen verbunden. „Und deshalb ist es auch völlig normal, dass über diese vielen Schritte, die dazugehören, sehr intensiv diskutiert wird.“