Streit mit China über deutschen Besuch in Taiwan China droht Taiwan mit einer Eroberung. Die Spannungen haben jüngst zugenommen. Eine Delegation des Bundestages besucht jetzt die demokratische Inselrepublik... dpa

HANDOUT - Klaus-Peter Willsch wird von Taiwans Vize-Außenminister Alexander Tah-ray Yui begrüßt. Außenministerium Taiwan/dpa

Taipeh/Peking -Der Besuch einer Delegation des Bundestags in Taiwan sorgt für heftige Verstimmung in den deutsch-chinesischen Beziehungen. Kurz nach der Ankunft der sechs Bundestagsabgeordneten am Sonntag in Taipeh protestierte die Regierung in Peking. Ein Außenamtssprecher drängte die Parlamentarier, sich an den „Ein-China-Grundsatz“ zu halten und ihre Interaktionen mit den „separatistischen Unabhängigkeitskräften“ in Taiwan „sofort einzustellen“. Sie sollten keine „falschen Signale“ senden.