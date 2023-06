Streit um Asylrecht: Grüne stärken Parteispitze den Rücken

Außenministerin Annalena Baerbock dürfte an diesem Samstag mehr als einmal erleichtert ausgeatmet haben. Beim Länderrat der Grünen im hessischen Bad Vilbel ist der erwartete Aufstand gegen den EU-Asylkompromiss ausgeblieben.

Die grüne Außenministerin hatte die Einigung auf europäischer Ebene mitgetragen, wenngleich auch nicht so euphorisch bewertet wie von Innenministerin Nancy Faeser, die von einem historischen Kompromiss sprach.

Die Einigung auf EU-Ebene war Anfang Juni von den Innenministerinnen und -ministern der EU-Mitgliedsländer beschlossen worden. Sie sieht unter anderem vor, dass es an den europäischen Außengrenzen künftig geschlossene Lager gibt, in denen sich die Asylsuchenden aufhalten müssen, bis ihr Antrag geprüft ist. Das soll innerhalb von 12 Wochen geschehen. Auch Familien mit Kindern sollen dort untergebracht werden. Faeser hatte für sie Ausnahmen erreichen wollen, war aber abgeschmettert.

Bei den Grünen hat der Asylkompromiss für erhebliche Erbitterung gesorgt – bis in die Parteispitze hinein. Während die Co-Vorsitzende der Partei Ricarda Lang und auch die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge die Zustimmung der Bundesregierung für falsch hielten und dies auch öffentlich sagten, verteidigten Omid Nouripour, ebenfalls Parteivorsitzender, und Britta Haßelmann, ebenfalls Fraktionsvorsitzende, die Neuregelung.

Für den Länderrat am Samstag war daher ein Schlagabtausch vermutet worden oder gar ein Aufflammen des Richtungsstreits zwischen dem eher fundamentalistischen und dem Realo-Flügel der Partei. Es kam jedoch nicht dazu. Die Debatte verlief kontrovers, lief aber zu keiner Zeit aus dem Ruder. Das erwartete Abwatschen der Außenministerin fiel aus. Von der in den Tagen zuvor geäußerten Empörung über die Parteispitze war in Bad Vilbel jedenfalls nichts mehr zu hören.

Deutliche Worte gab es dennoch. Die schleswig-holsteinische Integrationsministerin Aminata Touré hatte in ihrer Rede, für die sie viel Beifall bekam, davor gewarnt, der Kommunikation über einen politischen Beschluss mehr Bedeutung zuzumessen als seiner realen Auswirkung auf die Menschen. „Damit entkernen wir unsere Partei“, sagte sie.

Touré erklärte, dass sie von der Entscheidung der Grünen-Spitze, dem Asylkompromiss zuzustimmen, enttäuscht sei. „Sie schmerzt mich“, so Touré. Denn es seien Menschen wie ihre Familie betroffen. Tourés Eltern waren nach einem Putsch im westafrikanischen Mali vor etwa 30 Jahren nach Deutschland geflohen.

Zuvor hatte Außenministerin Baerbock erklärt, auch sie habe die Zustimmung zu dem Kompromiss fast zerrissen. „Aber das ist mein Job“, so Baerbock. „Mein Job, ist mir das zuzumuten.“ Die nun gefundene Einigung der EU-Staaten erlaube im Vergleich zum jetzigen Zustand immerhin eine kleine Verbesserung. Erstmals gebe es das Zugeständnis, Flüchtlinge fairer innerhalb der Europäischen Union zu verteilen.

Kleiner Parteitag in Bad Vilbel: Große Mehrheit stimmt für Antrag des Bundesvorstands

Am Ende wurde mit großer Mehrheit dem Leitantrag des Bundesvorstands zugestimmt. Er sieht vor, dass sich die Grünen im Europäischen Parlament und in den anstehenden Trilog-Verhandlungen dafür einsetzen, den Kompromiss noch einmal zu verbessern, etwa indem mindestens Familien nicht in den geplanten Lagern an den EU-Außengrenzen ausharren müssen.

Damit ist das Problem und eine mögliche weitere Auseinandersetzung über das Thema womöglich erst mal in die fernere Zukunft vertagt. Es ist gut möglich, dass sich das Europäische Parlament erst nach der Europawahl im Frühling 2024 mit dem Asylrecht befasst.

Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen sagte am Samstag, dass er zurzeit noch eine Mehrheit im Parlament sehe, die Verbesserungen zustimmen würde. Doch sei es mehr als fraglich, ob das 800-Seiten-Papier noch vor der Europawahl ins Parlament eingebracht wird. Eine Verzögerung entsteht vermutlich schon allein durch den Wechsel der EU-Ratspräsidentschaft von Schweden auf Spanien, wo im Juli gewählt wird.