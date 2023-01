Streit um Befugnisse der Polizei bei häuslicher Gewalt Zwischen den Grünen und der CDU gibt es in der Brandenburger Regierungskoalition erneut Krach: Die Grünen sperren sich gegen die Ausweitung von Befugnissen d... dpa

Potsdam -In der Brandenburger Kenia-Koalition ist ein Streit um mehr Befugnisse der Polizei im Kampf gegen häusliche Gewalt entbrannt. Ein Gesetzentwurf von Innenminister Michael Stübgen (CDU) sieht unter anderem vor, dass Polizisten bei Einsätzen wegen häuslicher Gewalt mit einer Bodycam das Geschehen aufzeichnen dürfen und Notärzte in diesen Fälle von ihrer ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden. Für potenzielle Gewalt- und Sexualstraftäter sollen in Hochrisikofällen auch elektronische Fußfesseln möglich sein. Täter sollen künftig nicht nur zehn Tage, sondern bis zu zwei Wochen lang aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen werden können.