Streit um Demonstrationstag: Wer hat die Montagsdemos erfunden? Der Montag gehört allen: Was die Friedensgebete in Leipziger Nikolaikirche und die Montagsdemos mit den Parteiversammlungen in der DDR zu tun hatten. Maritta Adam-Tkalec

Montagsdemonstration in Berlin gegen Hartz IV im Jahr 2004. imago/Stefan Trappe

Berlin -Alles mögliche Volk demonstriert wieder in Leipzig und Berlin. Der Augustusplatz in Leipzig ist altbewährtes Demo-Gebiet, mit der Platzwahl am Neuen Tor in Mitte, vor dem Hans der Bundes-Grünen betritt eine irgendwie linke Gruppe Neuland, die der Außenministerin nicht „egal“ sein will.