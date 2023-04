Streit um die Kohl-Akten: Eine Journalistin kämpft gegen das Kanzleramt

Gaby Weber verklagt das Kanzleramt. Seit sechs Jahren liegt die Journalistin im Clinch mit der Speerspitze des deutschen Staates. Der Stein des Anstoßes: die Akten des Ex-Kanzlers Helmut Kohl.

Wie andere Kanzler vor ihm überließ Kohl seine Dienstakten zum Amtsabschied nicht dem Bundesarchiv. Der CDU-Politiker gab einen Teil der Akten der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Das sei eine jahrelange Praxis, vom Kanzleramt geduldet, sogar gefördert, und trotzdem illegal, meint Gaby Weber. Denn Dienstakten seien kein Souvenir des Kanzlers, sondern Eigentum des Bundes. Sie unterliegen dem Informationsfreiheitsgesetz und sollten prinzipiell für jeden einsehbar sein. So weit die Theorie.

In der Praxis liegen die Akten des Ex-Kanzlers verstreut im deutschen Staate, ein Großteil liegt im Kanzleramt. Das sei aber kein Archiv, meinen dessen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Das Amt sei eine Behörde, und die sei mit dem Aktenberg einfach überfordert. Zugang für alle sei deshalb nicht machbar – auch nicht für einige wie Gaby Weber. Deren Klage auf Akteneinsicht wurde kürzlich vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt.

Die Verhandlung war gut besucht. Immerhin ging es um den demokratischen Zugang zu Informationen, und das geht uns alle an. Ein Klagepunkt Gaby Webers: Seit Jahren liegen Kohl-Akten auch im Keller der Kohl-Witwe. Sie entscheidet also, wer Einblick bekommt und wer nicht. Der Kohl-Biograf Heribert Schwan erhielt Zugang; die Journalistin Gabi Weber nicht. Ich, Mandy Tröger aus Ost-Berlin, wäre wohl auch keine Auserwählte. Ich erforsche die Übernahme der DDR-Presse durch BRD-Verlage. Bis heute wird über die Rolle Kohls bei dieser Übernahme gemunkelt. Akteneinsicht könnte helfen, Transparenz noch mehr. Aber das ist Theorie.

In der Praxis sind Keller-Szenarien – wie im Falle der Kohl-Witwe – für Historikerinnen und Historiker der ganz normale Horror. Es gibt sie immer wieder – die Interessen Einzelner entscheiden, wer Geschichte schreiben kann und darf.

Privilegierter Zugang: Geschichte ist ein umkämpftes Feld

Das ist keine Kleinigkeit. Denn Geschichte ist ein umkämpftes Feld. Es geht um die Frage, wer wir sind und warum wir sind, wo wir sind. Viele Wege führen hier nach Rom, und Keller-Szenarien sind da nichts anderes als die Irrwege privilegierten Zugangs. Auf diesen Irrwegen gehen kritische Stimmen als Erstes hops. Denn sie bedienen nicht die Interessen derer, um die es geht (also etwa die des Ex-Kanzlers), und haben deshalb nicht Teil am Privileg. So wird Geschichte am Ende eine Erzählung all jener, die den Zugang zu Informationen kontrollieren (wie die Kohl-Witwe).

Auch deshalb klagte Gaby Weber. Keller-Szenarien, ob bei Witwen oder Stiftungen, kämen der „Privatisierung amtlicher Akten“ gleich, meint sie. Im Falle Kohls werde ein ganzes Akten-Kapitel deutscher Geschichte der Öffentlichkeit entzogen. Das ergibt Sinn. Trotzdem wurde die Klage Gaby Webers abgewiesen. Es gebe keine gesetzliche Wiederbeschaffungspflicht, entschied das Gericht. Das Kanzleramt könne nicht gezwungen werden, Akten aus Witwen-Kellern zu holen. Außerdem sei der Antrag zu umfangreich.

Man könnte meinen, Transparenz in einer Demokratie ist notgedrungen umfangreich. Aber das ist Theorie. In der Praxis scheint Transparenz eine Frage des rechtlichen Willens ohne politisches Wollen. Indes verstauben die Leichen der Geschichte in den Kellern der Macht.