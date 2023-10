Für Jordanien und Ägypten ist jetzt schon klar: Man will keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen. Kurz vor seiner Nahostreise traf Kanzler Olaf Scholz den jordanischen König Abdullah in Berlin. Dieser zeichnete ein düsteres Bild der aktuellen Lage. Die drastische Warnung: „Die gesamte Region steht kurz davor, in den Abgrund zu stürzen“, sagte der jordanische König während der Pressekonferenz in Berlin.



„Die Gefahr, dass sich dieser Konflikt ausbreitet, ist real“, fügte er hinzu. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Der König forderte eine humanitäre Lösung für die Bewohner des Gazastreifens, eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Gaza lehnte er jedoch klar ab.

Beobachter befürchten eine größere Fluchtwelle aus Gaza. Die Vereinten Nationen gaben am Dienstag bekannt, dass in Israel und dem Gazastreifen innerhalb von zehn Tagen 4200 Menschen getötet wurden und mehr als eine Million Menschen vertrieben wurden. Der Gazastreifen steht unter Belagerung, was die Wasserversorgung, Nahrungsmittel, Medikamente und andere Grundbedürfnisse der Bevölkerung betrifft.

Am Mittwoch wird Abdullah den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Amman empfangen. Dort wird Biden auch den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, treffen, um über die aktuelle Lage zu beraten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist besorgt. Kurz vor seiner Reise nach Tel Aviv am Dienstag sagte Scholz: „Wir müssen eine regionale Brandkatastrophe verhindern“, und fügte hinzu, dass er mit den Führern sowohl Israels als auch Ägyptens darüber sprach, wie Hilfe nach Gaza gebracht werden könne. Die große Frage ist auch, was mit den etwa 2,3 Millionen Menschen passieren soll, die derzeit keinen Ausweg aus dem Gazastreifen haben.

Jordanien und Ägypten wollen keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen

Scholz fügte hinzu, dass kein Akteur sich von außen in diesen Konflikt einmischen sollte. „Das wäre ein schwerwiegender, unverzeihlicher Fehler“, so Scholz. Den Vereinten Nationen zufolge sind im Nahen Osten fünf Millionen palästinensische Flüchtlinge verstreut. „Keine Flüchtlinge nach Jordanien und auch keine Flüchtlinge nach Ägypten“, sagte der jordanische König Abdullah in Berlin. „Das ist eine Situation, die innerhalb von Gaza und dem Westjordanland angegangen werden muss, und die Last sollte nicht von anderen getragen werden“, so Abdullah.

Die amerikanischen Bemühungen, Palästinenser mit ausländischen Pässen von Ägypten aus in Sicherheit zu bringen, sind bislang gescheitert. Ägypten ist das einzige Land, außer Israel, das eine Grenze mit dem belagerten Gaza teilt. Laut einem Bericht der Financial Times sei Ägypten wegen eines längeren israelischen Angriffs auf Gaza besorgt. Je mehr Flüchtlinge sich in Richtung Sinai bewegen, desto stärker werde der Druck auf das Land der Pyramiden, eine Flut von Flüchtlingen aus einem destabilisierten Gebiet aufzunehmen.

Ein Flächenbrand im Nahen Osten muss vermieden werden - das ist das gemeinsame Ziel von Deutschland und Jordanien. Im Kanzleramt habe ich @KingAbdullahII für die vermittelnde Rolle seines Landes gedankt. Ich warne die Hisbollah und Iran ausdrücklich, in den Konflikt einzugreifen. pic.twitter.com/nBbjo2EWkm — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 17, 2023

Droht eine Flüchtlingswelle nach Europa?

Bereits vergangene Woche warnte der griechische Migrationsminister Dimitris Keridis davor, dass Griechenland schon vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Hamas und Israel mit dem größten Anstieg illegaler Migrantenströme der letzten Jahre konfrontiert war. „Als ob die Vielzahl von Konfliktherden in Nordafrika und Syrien nicht bereits Tausende von Migranten und Flüchtlingen nach Europa drängen würde, kommt jetzt noch dies hinzu“, so Keridis.

Der Minister betonte zudem, dass eine Eskalation im Nahen Osten voraussichtlich den Migrationsdruck auf Griechenland und die Europäische Union insgesamt erhöhen wird. Insbesondere, sagte Keridis, wenn der Iran sich in die Krise einmischt und die Spannungen in Ägypten, Libanon und Libyen sich zuspitzen.

Laut der Financial Times sagte ein hochrangiger ägyptischer Beamter zu einem europäischen Kollegen: „Ihr wollt, dass wir eine Million Menschen aufnehmen? Nun, dann schicke ich sie nach Europa. Ihr kümmert euch so sehr um Menschenrechte – dann nehmt sie.“ Der europäische Beamte berichtete von dem Gespräch und sagte: „Die Ägypter sind wirklich, wirklich verärgert über den Druck, der auf sie ausgeübt wird, Flüchtlinge aufzunehmen.“