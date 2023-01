Streit um Friedrichstraße: Jarasch verteidigt Vorgehen Sollen keine Autos mehr durch die Friedrichstraße fahren? Die Frage polarisiert in Berlin seit Jahren. Nun gibt eine neue Ansage der zuständigen Senatorin. I... dpa

Zu sehen ist Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Berlin -Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch hofft, dass das Verfahren zur künftigen Gestaltung der ab Montag endgültig für Autos gesperrten Friedrichstraße bald beginnt. Die Grünen- Politikerin plädierte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus dafür, unmittelbar nach der Wiederholungswahl am 12. Februar mit einem Wettbewerb zu beginnen, um neue Konzepte für die neue Fußgängerzone zu erarbeiten. Anlieger wie Gewerbetreibende sollten in das Verfahren einbezogen werden und sich mit ihren Vorschlägen einbringen können, versicherte Jarasch, die die in der Stadt hochumstrittene Sperrung am Vortag angekündigt hatte.