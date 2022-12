Streit um Gesetz für Insektenschutz treibt Keil in Koalition Zwei Umweltverbände haben den Dialog für ein Gesetz zum Schutz von Insekten für gescheitert erklärt. Innerhalb der Brandenburger Koalition sorgt das für Stre... dpa

Potsdam -Das vorläufige Ende der strittigen Gespräche über ein Gesetz für mehr Insektenschutz in Brandenburg sorgt für einen Disput in der rot-schwarz-grünen Koalition. Die Grünen warfen der SPD am Freitag vor, sie wollten keinen Gesetzentwurf. „Es ist ernüchternd und frustrierend zu sehen, wie die stärkste Partei dieses Landes mit dem Willen von zwei Volksinitiativen umgeht“, sagte die Grünen-Abgeordnete Isabell Hiekel im Landtag in Potsdam. Sie zeigte sich wie SPD und CDU aber offen dafür, die Gespräche wieder aufzunehmen - doch unter einer Bedingung: „Ohne ein Gesetz werden wir nicht weitermachen brauchen.“