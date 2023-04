Streit um MyFest am 1. Mai - Verein: „Vom Bezirk abgewürgt“ Über die Absage des großen Straßenfestes MyFest am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg ist ein Streit zwischen den Betreibern und dem Bezirk ausgebrochen. Der Veranst... dpa

ARCHIV - Zahlreiche Menschen feiern in Kreuzberg beim «Myfest» den Tag der Arbeit. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Über die Absage des großen Straßenfestes MyFest am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg ist ein Streit zwischen den Betreibern und dem Bezirk ausgebrochen. Der Veranstalterverein warf Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) laut Medienberichten vom Dienstag in einem offenen Brief „bezirkliche Hinhaltepolitik“ und „fehlende Unterstützung“ vor. Daher müsse der Verein das Fest nun eine Woche vor dem üblichen Termin absagen.