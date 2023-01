Streit um Straßenbau: Die Ampel-Koalition hat sich verhakt Vieles dauert in Deutschland furchtbar lange. Die Ampel-Koalition will ein paar Knoten durchschlagen und wichtige Verkehrsprojekte beschleunigen. Doch was is... dpa

PKW, Busse und LKW stehen auf der Autobahn A8 am Irschenberg im Stau. Peter Kneffel/dpa

Berlin -Im verfahrenen Ampel-Koalitionsstreit um schnellere Planungsverfahren im Verkehr setzt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) für eine zügige Verständigung ein. „Er sieht das als ein wichtiges Thema an und ist entschlossen, da bald zu einer Lösung zu kommen“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Gespräche in der Regierung dazu liefen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir da in nicht allzu ferner Zukunft zu einem guten Ergebnis kommen werden.“ Eine Sitzung des Koalitionsausschusses am Vorabend sei „ein intensiver und konstruktiver Austausch“ gewesen.