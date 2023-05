Streit ums Heizungsgesetz: Die Ampel setzt ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel

Mit dem Heizungsgesetz geht es in Trippelschritten voran. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Es wird jetzt endlich gebraucht – und danach noch weitere. Ein Kommentar.

Die gute Nachricht zuerst: SPD, Grüne und FDP sprechen wieder miteinander, und was man so hört, geht es sogar um Inhalte. Am Dienstagabend haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Ampelfraktionen zusammengeschaltet, um das Heizungsgesetz zu besprechen. Die schlechte Nachricht: Ergebnisse hat das Gespräch leider keine gebracht. Jedenfalls keine sofort greifbaren.

Das ist ein Jammer, denn mit jedem weiteren Tag droht der Regierungskoalition eines ihrer wichtigen Projekte um die Ohren zu fliegen. Tragischerweise weitgehend aus eigener Schuld.

Natürlich gibt es Stimmungsmache gegen die Wärmewende und genug Leute in diesem Land, denen bei der Klimapolitik die ganze Richtung nicht passt. Doch mittlerweile sind auch viele Wohlmeinende verunsichert und ärgern sich über das verheerende Erscheinungsbild der Koalition.

Weiß die FDP, dass sie Teil der Regierung ist?

Es ist schon erstaunlich, wie blauäugig das Wirtschaftsministerium und damit auch die grüne Fraktion das Heizungsgesetz angegangen sind. So haben Robert Habeck und sein Team bisher etwas geschafft, was sicherlich nicht in ihrer Absicht lag: Sie haben einen künstlichen Boom bei Gas- und Ölheizungen angefacht. Es stimmt, dass es gegen das Heizungsgesetz in den Springer-Medien von Anfang an eine Hetzkampagne gegeben hat. Doch es kam auch keine nennenswerte Gegenwehr aus dem Wirtschaftsministerium.

Dort hat man sich zu sehr eingeigelt in der Gewissheit, die Wahrheit auf der eigenen Seite zu haben. Aber das nützt gar nichts, wenn man nicht auch die anderen davon überzeugt. Es sieht so aus, als habe Robert Habeck das inzwischen verstanden. Die Kompromissvorschläge, die er anbietet, sind keineswegs eine Verwässerung des Gesetzes, wie es nun schon wieder heißt. Sie könnten vielmehr den Weg zu einem Kompromiss ebnen.

Den aber muss man gehen wollen. Und damit wären wir bei der FDP. Sie hat von Anfang an Kritik an dem Gesetz geübt. Es wäre schön gewesen, wenn sie sie sachlich vorgetragen hätte. Aber das war dann leider zu viel verlangt. Was die FDP-Fraktion geritten hat, erst mal mit einem Katalog von mehr als 100 Fragen in die Öffentlichkeit zu gehen, das weiß wirklich nur sie selber. Vor allem deshalb, weil längst nicht alle dieser Fragen Sinn ergeben haben.

Und weil anderen dabei noch ganz andere einfallen. Zum Beispiel diese: Weiß die FDP, dass sie Teil der Regierung ist und nicht Teil der Opposition? Und die zweite: Dürfen wir Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, dass uns die wichtigen Reformen auch mal halbwegs ernsthaft präsentiert werden? Es geht hier für viele Menschen um viel Geld. Man hat da nicht unbedingt die Nerven, sich die Streitigkeiten der Koalitionspartner anzusehen. Die verfestigen nur das Bild, dass hier eine Regierung nicht weiß, was sie tut.

An der Stelle muss man dann auch sagen: Der Bundeskanzler und seine SPD waren bei der ganzen Sache leider auch keine Hilfe. Vom Kanzler hat man in der Sache noch nicht viel gehört. Das muss vielleicht auch nicht sein. Aber die Aktionen von Parteichef Lars Klingbeil sind alles andere als vertrauensbildend. Die Meinung, dass dieses Theater um den Gesetzentwurf völlig normale parlamentarische Gepflogenheiten seien, hat er wahrlich exklusiv.

Heizungsgesetz: Die SPD taktiert – zum Schaden des Projektes

Der verdiente SPD-Politiker Peter Struck dreht sich in diesen Tagen vermutlich im Grabe herum. Nach ihm ist das sogenannte Struck’sche Gesetz benannt, das jetzt jeder ständig zitiert. Das ist natürlich nicht wirklich ein Gesetz, sondern der Ausspruch, dass kein Gesetzentwurf jemals so aus dem Bundestag rauskam, wie er eingebracht wurde. Das stimmt schon, aber das heißt ja nicht, dass die Bundesregierung im Parlament unverbindliche Vorschläge einreicht, nach dem Motto: Macht was draus.

Die SPD hat sich in der Auseinandersetzung bisher vor allem taktisch verhalten. Das sieht man ganz exemplarisch an Klara Geywitz. Sie ist Bundesbauministerin, aber man fragt sich ernsthaft, was sie eigentlich beruflich macht. Offiziell hat sie den umstrittenen Gesetzentwurf gemeinsam mit Habeck vorgestellt. Als der Streit losging, ist sie aber resolut einen Schritt zurückgetreten und hat dem Kollegen den Vortritt bei dem Ärger gelassen. So erweckt sie den sehr fatalen Eindruck, dass das Gesetz eher so ein lästiges grünes Projekt ist.

Die Ampel ist als Fortschrittskoalition angetreten. Sie muss nicht mal den Koalitionsvertrag aufschlagen, um sich daran zu erinnern, es steht nämlich vorne drauf: „Mehr Fortschritt wagen“. Es ist höchste Zeit dafür!