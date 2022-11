Stübgen bekräftigt Forderung nach Schließung der Balkanroute Anlässlich des Bund-Länder Treffens hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) seine Forderung nach einer Schließung der Balkanroute für Flüchtling... dpa

Potsdam -Anlässlich des Bund-Länder Treffens hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) seine Forderung nach einer Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge bekräftigt. „Ich sage nicht, dass wir nicht mehr aufnehmen können“, sagte Stübgen am Dienstagabend in der RBB-Sendung „Wieprecht“. „Allerdings, wenn wir den Zustrom nicht reduzieren, werden unsere Kommunen immer weniger in der Lage sein, die Integrationsleistungen zu leisten, die wir leisten wollen und müssen.“ Daher müsse die Zuwanderung über die Balkanroute durch wirksame Grenzkontrollen eingedämmt werden.