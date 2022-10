Stübgen dringt auf Begrenzung von Flüchtlingszahl Angesichts steigender Flüchtlingszahlen dringt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) darauf, die Zahl von weiteren Flüchtlingen über die Balkanrou... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen nimmt an einer Pressekonferenz teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Niederfinow -Angesichts steigender Flüchtlingszahlen dringt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) darauf, die Zahl von weiteren Flüchtlingen über die Balkanroute durch schärfere Grenzkontrollen einzudämmen. In Europa habe sich seit August eine neue Balkanroute entwickelt, nachdem Serbien wie vor einem Jahr Belarus weitgehende Visafreiheit eingeführt habe, sagte Stübgen am Dienstag nach einer Sitzung des brandenburgischen Kabinetts in Niederfinow. Dadurch werde ein Strom von Flüchtlingen erzeugt. Diese Menschen würden dann von anderen EU-Ländern entlang der Route nach Deutschland weitergeleitet. „Das halte ich für absolut inakzeptabel. Das muss auch dringend gestoppt werden“, sagte Stübgen.