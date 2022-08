Stübgen ehrt Brandenburger Polizisten für Auslandseinsätze 18 Brandenburger Polizisten sind in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) für ihr freiwilliges Engagement bei Auslandseinsätzen geehrt worden. „Die Polizeibedien... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen, Minister des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, spricht. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Oranienburg -18 Brandenburger Polizisten sind in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) für ihr freiwilliges Engagement bei Auslandseinsätzen geehrt worden. „Die Polizeibediensteten auf Auslandsmission leisten einen unschätzbaren Beitrag für Sicherheit, Frieden und Demokratie“, erklärte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) laut einer Mitteilung seiner Behörde. Stübgen hielt am Mittwoch bei dem traditionellen Empfang für die von Auslandseinsätzen zurückgekehrten Polizistinnen und Polizisten an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg die Festansprache.