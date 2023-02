Stübgen: „Erster Schritt“ bei Flüchtlingsgipfel Die Sorgen der Kommunen in Brandenburg sind groß: Müssen Flüchtlinge sogar bald in Containern und Sporthallen unterkommen? Nach einem Flüchtlingsgipfel in Be... dpa

Minister des Inneren und für Kommunales des Landes Brandenburg Michael Stübgen spricht bei einer Pressekonferenz. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Berlin/Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat sich zurückhaltend zu den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geäußert. „Die Vereinbarung von Arbeitsstrukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist ein erster Schritt“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag nach dem Treffen in Berlin. Er hätte sich aber bereits Sofortmaßnahmen von der Bundesregierung gewünscht, stattdessen habe Faeser angekündigt, bis Ostern Lösungen vorzulegen. „Daran wird sie sich messen lassen müssen, denn die Belastungsgrenze in den Kommunen ist überall erreicht, von Anklam bis Berchtesgaden.“