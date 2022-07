Cottbus - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen will Initiativen gegen Rechtsextreme im Raum Cottbus mehr vernetzen. „Wir müssen einen gesellschaftlichen Widerstand verstärken gegen diese wachsende extremistische Szene“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in RBB-Inforadio. Stübgen und der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch wollen am Vormittag ein Konzept im Kampf gegen Rechtsextremismus vorstellen.

Viele Vereine etwa aus Zivilgesellschaft und Sport engagierten sich bereits in Cottbus, sagte Stübgen. „Entscheidend, und das ist das Neue, ist, dass wir diese Engagements, diese Initiativen stärker vernetzen wollen, dass sie sich miteinander austauschen, dass sie Informationen zusammenbringen und der Verfassungsschutz sie auch mit Informationen versorgt.“

Die rechtsextreme Szene sei beweglich und werde nicht einfach verschwinden, sagte der Minister. „Was wir jetzt versuchen ist, die gesellschaftlichen Initiativen so zu vernetzen, auch mit unseren staatlichen, um erfolgreich in diesem Kampf zu sein.“