Stübgen hält schärfere Corona-Regeln derzeit nicht für nötig

Potsdam -Brandenburgs Innenminister und CDU-Landeschef Michael Stübgen sieht derzeit keine Notwendigkeit für die Ausweitung der Maskenpflicht zum Schutz vor Corona. „Wir müssen handeln, wenn wir Gefahr laufen, dass Menschen nicht mehr ordentlich versorgt werden können, die Covid-Kranken, aber auch andere Kranke - aber nicht vorher“, sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er wandte sich damit gegen den Vorschlag von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), weitere Schutzmaßnahmen vorzubereiten, weil die Belastung der Krankenhäuser steige. Das Kabinett will voraussichtlich am 25. Oktober über neue Corona-Regeln beraten.