Stübgen verteidigt geplantes Behördenzentrum am BER

Potsdam -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den Beraterauftrag für den Bau des umstrittenen Behördenzentrums am Flughafen BER an einen externen Dienstleister verteidigt. Die Gesellschaft Partnerschaft Deutschland (PD) befinde sich in öffentlicher Hand und sei von der Zentralen Ausländerbehörde wegen ihrer Expertise bei öffentlich-rechtlichen Bauvorhaben ausgewählt worden. Das teilte Stübgen in einer Antwort auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) mit.