Stübgen verteidigt Pläne für Ein- und Ausreisezentrum Am Flughafen BER soll ein Zentrum von Brandenburg und dem Bund entstehen, in dem die Ein- und Ausreise von Migranten abgewickelt wird. Die oppositionelle Lin... dpa

Schönefeld -Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den geplanten Bau eines Ein- und Ausreisezentrums für Migranten am Flughafen BER verteidigt. Der BER sei seit seiner Eröffnung eine Außengrenze des Schengenraums, an der eine steigende Zahl von Migranten zu erwarten sei. Zudem habe der Bund entschieden, das Flughafenasyl neben München und Frankfurt/Main auch am BER durchzuführen. Ziel des Zentrums sei es, die Verfahren unter humanitären Bedingungen durchzuführen, betonte der Minister am Donnerstag in der Plenardebatte des Landtags.