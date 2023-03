Studie: Ehrenamt wird in Brandenburg zu wenig unterstützt Rund 800 000 Menschen sind in Brandenburg in einem Ehrenamt aktiv. Eine Studie, größtenteils finanziert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenam... dpa

Potsdam -Das ehrenamtliche Engagement wird in Brandenburg einer Studie zufolge nicht ausreichend unterstützt. Der Bedarf an einer Förderung des Engagements sei viel größer als das Angebot in Städten und Gemeinden, ergab eine Befragung von mehr als 1700 engagierten Menschen durch das Institut Change Centre. Nur 2 Prozent antworteten, es gebe eine Kinderbetreuung während des Ehrenamts, 7 Prozent führten eine Beratung an. 62 Prozent gaben an, dass Auszeichnungen, Preise oder Ehrungen existierten.