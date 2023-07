Studie: Eltern haben mehr Bedarf für Kinderbetreuung

Trotz eines permanenten Ausbaus der Kita-Plätze in Berlin ist der Bedarf einer Studie zufolge immer noch größer als das Angebot. Laut der am Donnerstag veröf...

Berlin -Trotz eines permanenten Ausbaus der Kita-Plätze in Berlin ist der Bedarf einer Studie zufolge immer noch größer als das Angebot. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Bundesfamilienministeriums wünschten sich im Vorjahr 58,8 Prozent der Eltern von unter Dreijährigen einen Betreuungsplatz. Die Betreuungsquote lag in dieser Altersgruppe aber lediglich bei 46,6 Prozent. Diese ist in Berlin höher als im Bundesdurchschnitt (35,5 Prozent), aber auch der von den Eltern artikulierte Bedarf (Bund: 49,1 Prozent).

Von den Kindern zwischen drei Jahren und Schuleintritt in Berlin besuchten der Studie zufolge im Vorjahr 92,2 Prozent eine Kita oder andere Betreuungsangebote. Der Bedarf lag demnach auch hier mit 97,5 Prozent höher. Ähnlich stellte sich die Situation im Bundesdurchschnitt dar: 96,5 Prozent der Eltern von Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren wollten ihr Kind institutionell betreuen lassen, die Betreuungsquote betrug 92,0 Prozent.

Insgesamt wurden in Berlin im Vorjahr 52.919 Kinder unter drei Jahren und 122.986 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren betreut. Für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht seit 1996 bundesweit ein Rechtsanspruch auf eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung. 2021 hatten Bund und Länder zudem einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beschlossen, der ab 2026 schrittweise eingeführt wird.

Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel Kitas) oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (zum Beispiel Tagesmütter oder oder -väter) betreuten Kinder an allen Kindern dieser Altersgruppe.

Grundlage für die in der Studie angeführten Daten ist eine Befragung von bundesweit etwa 35.000 Eltern von Kindern bis zu zehn Jahren im vergangenen Jahr. Wie viele Eltern einen Betreuungsplatz wünschen, hängt demnach auch vom Alter der Kinder ab: Je älter das Kind ist, desto häufiger äußern Eltern einen Betreuungsbedarf.