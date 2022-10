Studierende brechen mit Geschlechtertrennung in Uni-Mensa Die systemkritischen Proteste im Iran gehen weiter: In einer Universität in Irans Hauptstaft Teheran haben Studierende der Geschlechtertrennung in der Kantin... dpa

Proteste gegen das Regime im Iran in Washington D.C.. Jose Luis Magana/AP/dpa

Teheran -Im Iran haben Studierende an der renommierten Scharif-Universität mit der obligatorischen Geschlechtertrennung in einer Mensa gebrochen. Als Reaktion darauf riegelten Anhänger der Basidsch-Milizen den Eingang der Kantine in Teheran ab, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. In den sozialen Medien wurden Videos verbreitet, die junge Frauen und Männer gemeinsam an Tischen der Mensa zeigten.