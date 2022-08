Stumm nach Holocaust-Eklat: Der deutsche Kanzler als kommunikativer Volltrottel Olaf Scholz lässt Palästinenserpräsident Abbas mit historischem Unsinn provozieren und widerspricht nicht sofort. Da zeigt sich ein Muster. Maritta Tkalec

Guckt streng. Und? Das wars. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hört dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, zu – und schweigt. dpa/Wolfgang Kumm

Berlin -50 Holocausts in 50 palästinensischen Orten habe Israel begangen – solch horrenden Blödsinn redet Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Solch eine unfassbare Lüge präsentierte er in Deutschland, und zwar im Bundeskanzleramt, neben dem deutschen Kanzler. Damit gibt Abbas all jenen recht, die Distanz halten zur gegenwärtigen Palästinenserführung.



Sie mag im Vergleich zu den Alternativen, etwa der Hamas, das kleinere Übel darstellen. Besser macht das die Sache nicht. Nein, mit Abbas hat man keinen Partner, um die israelisch-palästinensischen Probleme in eine friedlichere Richtung zu lenken.