Südkorea: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

Seit Beginn des Jahres testet Nordkorea unablässig Raketen. So auch in dieser Woche.

Seoul -Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine Rakete abgefeuert. Die ballistische Rakete sei am Donnerstag in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) geschossen worden, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär.

Seit Ende September hat Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Erst am Mittwoch hatte das Land nach Angaben des südkoreanischen Militärs über den Tag verteilt mehr als 20 Raketen an der Ost- und Westküste abgefeuert.

Davon habe am Morgen (Ortszeit) eine Kurzstreckenrakete die östliche südkoreanische Seegrenzlinie überquert. Sie sei nur etwa 60 Kilometer von der Küste Südkoreas entfernt ins Meer gestürzt, teilte der Generalstab mit. Südkoreas Militär reagierte entsprechend und feuerte nach eigenen Angaben drei Luft-Boden-Raketen aus Kampfjets ins offene Meer nördlich der Grenzlinie.

Die neuen nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Nordkorea hatte den beiden Ländern „rücksichtslose“ militärische Provokationen vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die mehrtägigen Übungen in Südkorea dauern noch bis Freitag an.