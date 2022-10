Südkorea: Nordkorea feuert erneut Rakete ab Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei nach dem Start in Richtung ... dpa

Nordkorea hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Raketentests provoziert. Ahn Young-Joon/AP/dpa

New York/Seoul -Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei nach dem Start in Richtung des Meers im Osten geflogen, teilte der Generalstab am Freitag mit.