Südkorea: Nordkorea feuert erneut Rakete ab Seit Monaten nehmen die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea wieder zu. Nordkorea testet immer wieder neue Raketen. Nun gibt es erneut Berichte über einen ... dpa

Seoul -Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Freitag mit. Es habe sich um eine ballistische Rakete gehandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.