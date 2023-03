Südkorea: Nordkorea feuert erneut Raketen ab Die Militärübungen der USA mit Südkorea sind Nordkorea ein Dorn im Auge. Zu Beginn neuer Manöver im Nachbarland testet Pjöngjang seine Raketen. dpa

Gepanzerte Fahrzeuge der US-Armee stehen auf einem Übungsplatz im südkoreanischen Yeoncheon nahe der Grenze zu Nordkorea. Ahn Young-joon/AP

Seoul -Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte mindestens zwei Raketen abgefeuert. Die Raketen seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Dienstag mit. Es seien zwei ballistische Kurzstreckenraketen erfasst worden. Wie weit sie flogen, war zunächst unbekannt.