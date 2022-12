Südkorea: Nordkorea feuert weitere Kurzstreckenrakete ab Nordkorea will seine Atomstreitmacht ausbauen. Dafür testet das Land immer wieder Raketen, auch atomwaffenfähige. dpa

Ein Fernsehbildschirm im Bahnhof von Seoul zeigt das Archivbild einer nordkoreanischen Rakete. Lee Jin-Man/AP/dpa

Seoul -Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Rakete sei am Sonntag (Ortszeit) in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) gefeuert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab in Seoul.