Südkaukasus: Eine Region vor dem Neubeginn

Lesen Sie den ersten Teil der Reportage von Thomas Fasbender aus Aserbaidschan und Berg-Karabach hier.

Mit der Kapitulation der Karabach-Armenier ist der erste der eingefrorenen Konflikte aus dem Erbe der 1991 untergegangenen UdSSR beendet. Für die vom Exodus der armenischen Minderheit Betroffenen ist es ein bitteres Ende. Für Aserbaidschan eine Möglichkeit, neue geopolitische Wege zu beschreiten.



Bei aller berechtigten Kritik am Umgang der Aserbaidschaner mit der armenischen Minderheit in Berg-Karabach: Aserbaidschan hat rein völkerrechtlich nicht illegal gehandelt. Oder anders gesagt: Das Land hat sein Recht durchgesetzt – und nicht das Recht des Stärkeren.

Die Regierung in Baku hat die Staatsgewalt über ihr Territorium und damit die territoriale Integrität Aserbaidschans wiederhergestellt. Insoweit steht ihr Handeln im Einklang mit der UN-Charta. Daran ändern auch die humanitären Aspekte im Umfeld des armenischen Massenexodus nichts; die diesbezüglichen Streitpunkte werden derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag diskutiert. Internationale, gegen Aserbaidschan gerichtete Sanktionen sind vermutlich gegenstandslos und nicht zu erwarten. Das heißt, dass man davon ausgehen kann, dass die Region vor einem irreversiblen Neubeginn steht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Potenzial ist enorm

Paradoxerweise könnte es Armenien sein, dass von einem solchen Neubeginn am meisten profitiert. Wirtschaftlich ist das Binnenland, abgeschnitten vom Schwarzen und vom Kaspischen Meer, in einer überaus schlechten Lage. Seit mehr als 30 Jahren sind die Grenzen zu Aserbaidschan im Osten und zur Türkei im Westen geschlossen. Der türkisch–armenische Warenaustausch liegt bei deutlich unter 100 Millionen Dollar im Jahr, der Handel zwischen Armenien und Aserbaidschan ist praktisch inexistent. Die wesentlichen Handelspartner sind Russland und Georgien im Norden und der Iran, zu dem Armenien enge Beziehungen unterhält.

Dabei ist das Potenzial enorm, nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen und geoökonomischen Veränderungen auf dem eurasischen Kontinent. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben die Handelsrouten durch den Südkaukasus und Zentralasien entschieden an Attraktivität gewonnen; so sieht es auch der Carnegie-Experte Emil Avdaliani. Zu den Ursachen gehört die neue Phobie vor Abhängigkeiten – und zwar auf allen Seiten der vielfältigen Rivalitäten und Konflikte.

Zentrales Bindeglied im Rahmen der eurasischen Konnektivität

Europa strebt nach Unabhängigkeit von russischen Energierohstoffen; China und Europa entwickeln logistische Verbindungen außerhalb des russischen Territoriums; Russland selbst, gebrannt durch die westlichen Sanktionen, sucht nach Nord-Süd-Verbindungen, die an Europa vorbeiführen. Bei all diesen Projekten nimmt der sogenannte Sangesur-Korridor eine prominente Stellung ein.

Nun ist die Geographie des Südkaukasus den wenigsten Europäern ein Begriff. Wer weiß schon, dass Aserbaidschan aus zwei Teilen besteht: dem Großteil des Landes am Kaspischen Meer und der westlichen Exklave Nachitschewan an der Grenze zur Türkei. Beide Teile trennt ein im Mittel etwa 40 Kilometer breiter Korridor, der Armenien im Norden mit dem Iran im Süden verbindet – der Sangesur-Korridor.



Dieser Streifen armenischen Territoriums nördlich des Flusses Aras ist ein zentrales Bindeglied im Rahmen der eurasischen Konnektivität, eine Art Schlussstein des Mittleren Korridors, der China und Europa auf dem Landweg verbinden soll.

Auf diesem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Foto unterzeichnen Ilham Aliyev (r), Präsident von Aserbaidschan, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, eine Reihe von Abkommen über den öffentlichen Wohnungsbau und die Stromversorgung (25. September 2023). Türkisches Präsidialamt/APA Images/ZUMA Press Wire/dpa

Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien: Gemeinsame Logistik

Der Mittlere Korridor ist eine Alternative zum Nördlichen Korridor, der über Russland und Kasachstan nach Fernost führt. Mit dem Mittleren Korridor treten die einstigen russischen Kolonien im Südkaukasus und in Zentralasien endgültig aus dem Schatten der Geschichte. Noch sitzen vor allem vier Spieler am Tisch: Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und die Türkei. Im November 2022 haben sie im kasachischen Aktau einen Fünfjahresplan verabschiedet. Ziel ist, den Warenumschlag über das Kaspische Meer bis 2025 auf 10 Millionen Tonnen jährlich zu steigern.



Verglichen mit den 120 Millionen Tonnen, die derzeit im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, mag die Zahl verblassen. Doch die Ambition ist unverkennbar. Und die Wachstumsraten liegen im zweistelligen Bereich – während der Umschlag in Hamburg rückläufig ist.

Die Arbeiten am Mittleren Korridor schreiten jedenfalls voran. Im Osten wird seit 2022 das CKU–Projekt realisiert, eine Schienenverbindung von China durch Kirgisistan und Usbekistan weiter zum Kaspischen Meer. Im Juli 2023 fanden gleich zwei Treffen zum Thema statt. Eine usbekische Delegation reiste nach Georgien, der georgische Premierminister nach Kasachstan. Im Monat zuvor hatten Kasachstan, Aserbaidschan und Georgien eine gemeinsame Logistikgesellschaft für das Transkaspienprojekt gegründet.

Direktverbindung von Anatolien nach Baku

An dieser Stelle kommt der Sangesur-Korridor ins Spiel. Dort existiert zwar ein west-östlicher Schienenstrang entlang der ehemaligen sowjetisch-iranischen Grenze. Doch der über drei Jahrzehnte anhaltende Bergkarabach-Konflikt hat jede Zugverbindung unmöglich gemacht. Alle operativen Pipeline- und Schienenverbindungen verlaufen vom Kaspischen Meer Richtung Norden um Armenien herum und durch Georgien weiter zum Schwarzen Meer, in die Türkei und zum Mittelmeer. Dabei wären die Verbindungen über den Sangesur-Korridor, also unter Beteiligung Armeniens, deutlich kostengünstiger darzustellen.

Und das Interesse wächst. Nicht nur in China und Europa wartet man auf eine Lösung. Die Nachbarn Aserbaidschan und Türkei streben eine Direktverbindung von Anatolien nach Baku an. Auch die Dreiländer-Vereinbarung zwischen Armenien, Aserbaidschan und Russland aus dem Herbst 2020 sieht die Einrichtung eines Transportwegs zwischen den beiden Teilen Aserbaidschans vor. Das Dokument besiegelte seinerzeit das Ende des zweiten Bergkarabach-Kriegs.

Das Deniz Mall Shopping Center in Baku. Emmanuel DUNAND / AFP

Realpolitische Richtungen

Kurz nach dem Eintageskrieg im September trafen sich die Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Ilham Alijew in Nachitschewan. Beide Länder sind entschlossen, die Verbindung von Kars in der Osttürkei bis zum Kaspischen Meer bei Baku wiederherzustellen. Idealerweise böte sich die Restauration des alten sowjetischen Schienenstrangs an – was wiederum die Bereitschaft der Armenier voraussetzt, ihre Infrastruktur mit der türkischen und aserbaidschanischen zu verbinden.

Auf den Sangesur-Korridor baut auch das zweite Konnektivitäts-Projekt im Südkaukasus, der von Moskau vorangetriebene Nord-Süd-Korridor INSTC. Er soll Russland mit dem Iran und Südasien verbinden. Ein Neubau des Schienenwegs unter Umgehung armenischen Territoriums wäre möglich, aber aufwändig. Alles hängt vom Kurs der Regierung in Eriwan ab – wird sie sich der neuen Dynamik öffnen und in eine realpolitische Richtung schreiten?

Auf diesem von der türkischen Präsidentschaft veröffentlichten Foto besuchen Ilham Aliyev (l), Präsident von Aserbaidschan, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, eine Ehrengarde während einer Begrüßungszeremonie. Foto vom 25. September 2023. Türkisches Präsidialamt/APA Images/ZUMA Press Wire/dpa

Aserbaidschan verspricht, die militärische Phase sei vorbei

Noch ist in Armenien die Sorge verbreitet, Aserbaidschan plane eine Operation zur militärischen Eroberung des Sangesur-Korridors. Die Regierung in Baku weist das von sich. Der außenpolitische Berater des aserbaidschanischen Präsidenten, Hikmet Hadschiew, beteuert, für sein Land sei die militärische Phase der Auseinandersetzung definitiv vorüber. Baku strebe für den Sangesur-Korridor auch keine Exterritorialität an. Es gehe ausschließlich um eine Straßen- und Schienenverbindung auf dem Boden des völkerrechtlichen Status quo. Die Zeit wird es zeigen, ob die Versprechungen stimmen.

Für den Fall, dass es mit Armenien zu keiner Übereinkunft kommt, halten Aserbaidschan und die Türkei einen Plan B bereit: eine Verbindung durch den Iran südlich des Grenzflusses Aras und parallel zur nördlich gelegenen Trasse durch Armenien. Der Direktor des Zentrums für die Analyse internationaler Beziehungen in der aserbaidschanischen Hauptstadt, Farid Schafijew, würde einen doppelten Korridor sogar begrüßen. Auch darin liege ein Beitrag zur Reduktion von Abhängigkeiten, sagte er der Berliner Zeitung.

Iran schaut skeptisch auf Aserbaidschan

In der Tat sind die aserbaidschanisch-iranischen Beziehungen nicht frei von Friktionen. Schafijew listet gleich mehrere Probleme. Die Iraner hätten Schwierigkeiten mit der aserbaidschanischen Identität (ebenso mit der Identität der eigenen aserischen Minderheit); sie misstrauten dem säkularen Aserbaidschan (das zwar mehrheitlich schiitisch, aber in keiner Weise ein Gottesstaat ist); sie seien strikt gegen Bakus pro-israelische Politik; vor allem stecke in den Köpfen mancher Iraner die Vorstellung, Aserbaidschan sei historisch gesehen ein Teil ihrer Einflusszone.

Noch blickt man in Baku und Ankara eher pessimistisch in Richtung Eriwan. Auch ein kompletter Neubau der Bahnstrecke Nachitschewan-Kars auf türkischem Territorium wird diskutiert. Dennoch ist absehbar, dass der Südkaukasus sich zum Hotspot eurasischer Konnektivität entwickelt. Die Konzepte sind inzwischen drei Jahrzehnte alt. Allerdings wurde bislang nur ein Teil realisiert. Lange Zeit stießen Ost-West-Verbindungen jenseits der russischen Grenze in Moskau auf Widerspruch; der Krisenherd Berg-Karabach tat ein Übriges.

Ein Blick auf die Berge in Bergkarabach. Alexander Patrin/imago Kundgebung zur Unterstützung der armenischen Bevölkerung in der Autonomen Region Bergkarabach, 1988 Ruben Mangasaryan/imago Sowjetische Truppen kontrollieren die Lage in Bergkarabach im Jahr 1989 SNA/imago Kontrolle von Fahrzeugen nach einer Explosion auf einer Fahrzeugbrücke, 1989 Ruben Mangasaryan/imago Eine Kundgebung auf dem Lenin-Platz vor dem Regierungsgebäude in Baku, 1989 Pargev Martirosyan, der frühere Bischof von Bergkarabach, im Jahr 1990 SNA/imago Ein armenischer Soldat in Hadrut im Jahr 1992. imago Frauen in traditioneller Kleidung während eines Festes in Eriwan im Jahr 1998 Ruben Mangasaryan/imago Ein Polizeibeamter bewacht die armenisch-aserbaidschanische Grenze im Latschin-Korridor. Alexander Patrin/imago 02.09.2023: Kundgebung zur Unterstützung von Bergkarabach vor dem armenischen Nationalen Opern- und Balletttheater. Alexander Patrin/imago 12.10.2023: Russlands Präsident Wladimir Putin (r) mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Alijew. Pavel Bednyakov/AP Ein Autokonvoi ethnischer Armenier aus Bergkarabach fährt über den Latschin-Korridor in Richtung Kornidzor. Vasily Krestyaninov/AP 21.09.2023: Eine Sitzung zum Konflikt um Bergkarabach findet im UN-Sicherheitsrat statt. Michael Kappeler/dpa Gottesdienst in der Kathedrale der Allerheiligsten Theotokos in Stepanakert, Bergkarabach. David Kagramanyan/imago Die Flame Towers in Baku. Valery Sharifulin/AP Junge Menschen in Baku Gavriil Grigorov/imago Reiter während einer Veranstaltung im Rahmen des Nouruz-Festes in Baku. Marius Becker/dpa Junge Menschen in Eriwan Alexander Patrin/imago 1 / 18

Baku will keine deutschen politischen Stiftungen im Land

Die geopolitische Zeitenwende seit 2022 rückt die Region erneut ins Blickfeld. Der Ukrainekrieg hat die Verhältnisse umgekrempelt; die postsowjetische Ära ist Vergangenheit. Moskau hat verstanden, dass die russische Politik nicht in der Lage ist, gleich drei Einflusszonen zu reklamieren: Osteuropa, Südkaukasus und Zentralasien. Der Kreml muss Prioritäten setzen; das hat er mit seinem Angriff gegen die Ukraine getan.



Natürlich haben auch die Südkaukasus-Länder ihre Empfindlichkeiten. Der Ex-Diplomat und Direktor des in Baku ansässigen Instituts für Südkaukasus-Studien CSSC, Farhad Mammadov, betont das multiethnische und säkulare Selbstverständnis des aserbaidschanischen Staats. Dafür nehme man auch Kritik in Kauf. So hätten deutsche Diplomaten wiederholt angemahnt, Baku möge den politischen Stiftungen aus der Bundesrepublik erlauben, im Land aktiv zu sein. Mammadov erklärt, Baku dulde bewusst keine weltanschauliche Tätigkeit ausländischer Organisationen.

Die multipolare Welt wird auch weltanschaulich „multi“ sein

Das gelte in erster Linie mit Blick auf die Religion. Islamische Geistliche müssten zwingend im Inland ausgebildet sein; im Iran oder in anderen Ländern geschulte Imame dürften in Aserbaidschan nicht predigen. Mammadov zur Berliner Zeitung: „Wir wollen auf keinen Fall, dass aus Baku eines Tages so etwas wie Beirut wird.“



Gesellschaftlich-politisch sind sämtliche Turkstaaten, von Kirgisistan bis zur Türkei, mehr oder minder autoritär geprägt. Das wird sich auch nicht ändern. Die multipolare Welt wird auch weltanschaulich „multi“ sein – man könnte provokant sagen: divers und bunt. Am Ende entscheidend ist die wirtschaftliche und politische Dynamik, die Fähigkeit, Chancen zu ergreifen und umzusetzen. Die geopolitischen Verschiebungen der Gegenwart bieten derartige Möglichkeiten, gerade dem Südkaukasus.

Das trifft vor allem auf Armenien zu. Unter humanitären, historischen und kulturellen Gesichtspunkten ist das faktische Ende der armenischen Besiedelung Berg-Karabachs bestürzend. Indem jedoch ein Krisenherd verschwindet, ergibt sich auch die Gelegenheit für einen Neubeginn. Die Frage ist aber auch: Wie tief sitzt das Trauma bei den Armeniern? Wird es je, neben der politischen, auch eine gesellschaftliche Aussöhnung geben? Wie viele Generationen müssen vergehen?

Polizisten beschützen das Regierungsgebäude Armeniens in Jerewan während regierungskritischer Proteste am 24. September 2023. NAREK ALEKSANYAN/AFP

Europa hat Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Kaukasus

Und dennoch: Das gesamte Eurasien hat Grund, den Abschluss eines aserbaidschanisch-armenischen Friedens- und Kooperationsvertrags zu befördern. Im Mittelpunkt steht der Sangesur-Korridor; er ist von kontinentalem Interesse: eine Straßen-, Schienen- und Pipelineverbindung auf direktem Wege von Anatolien zum Kaspischen Meer und weiter nach Zentralasien und China.



Ein solch globaler Denkansatz relativiert auch die Unterstellung böser Absichten. Über eine widerrechtlich eroberte Landbrücke zwischen den beiden Teilen Aserbaidschans würde kein einziger chinesischer Container nach Europa rollen; kein ausländischer Investor würde dort Schienen oder Pipelines finanzieren.

Die Rahmenbedingungen für eine friedliche Realisierung des Mittleren Korridors könnten daher kaum günstiger sein. Ein 30-jähriger Konflikt ist nun realpolitisch vom Tisch. Beide Pole Eurasiens suchen nach alternativen Logistikoptionen. Die Beteiligung Armeniens bietet in jeder Hinsicht den kostengünstigsten Ansatz, sei es mit Blick auf die Ost-West-Verbindung von Anatolien zum Kaspischen Meer oder die Nord-Süd-Trasse von Russland nach Südasien.

Widerstand aus den USA ist gut möglich – die eurasische Konnektivität berührt unweigerlich Themen wie den Wirtschaftsaustausch mit China und dem Iran. Die Europäer sind dennoch gut beraten, die Entwicklung des Mittleren Korridors voranzutreiben. Über ihre wirtschaftliche Zukunft entscheidet nicht der gute Ruf Europas in Washington, sondern die logistische und technologische Anbindung an die dynamischen Regionen der eurasischen Landmassse.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de