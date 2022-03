Vorhin habe ich Fußball-Termine in den Kalender übertragen. Am 9. April spielt Union bei Hertha, Sonntag darauf gegen Frankfurt. Religiöse Verpflichtungen, der Rest ist nachrangig. Meine Sippe findet das unsozial, aber Fans ticken so. Gewiss hatten sie sich auch in Charkiw schon vor Monaten den vergangenen Montagabend freigeblockt: „Tante Olga feiert Geburtstag? Geht das nicht auch nach der Saison?“ Um halb sieben Ortszeit hätte der örtliche Erstligist FK Metalist gegen Poltawa antreten sollen. In dem Stadion schoss Mario Gómez bei der EM 2012 zwei Tore gegen die Niederlande. Doch statt eines vorgestrigen Ergebnisses steht in der „Kicker“-Statistik lapidar: „abges.“ Kämen jetzt Meldungen über verletzte Spieler, dächte niemand an Bänderrisse.

Ihm habe es alle Kraft aus den Knochen gezogen, sagt Matthias Platzeck. Wie eine Krankheit. Brandenburgs Ex-Premier ist – wenn auch extrem weit hinten in der Hierarchie – ein Kriegsopfer. Dahingestellt sei, ob er daran so unschuldig ist wie jene, denen in Charkiw jetzt die Decke im Wortsinn auf den Kopf fällt. Platzeck warb stets für Verständigung und Verständnis. Nun sieht es so aus, als wäre das grundverkehrt gewesen. Darüber mögen andere urteilen. Ich war ja auch in gutem Glauben. Gottlob lud man mich nie ein, ihn in Talkshows zu verbreiten. Also muss ich nicht – wie Platzeck, Schwesig oder Krone-Schmalz – öffentlich abschwören, sondern rief meine Freundin Sybille an. Sie nennt Putin seit jeher einen skrupellosen Drecksack, und das nicht, weil seine Augen kälter sind als die von Justin Trudeau.

Sympathisch war Putin auch mir nie. Aber es gab Respekt. Als Bayer hätte ich gesagt: „A Hund is a scho.“ Wie viele seiner Landsleute hielt ich ihm zugute, dass er Russland aus dem Chaos der 1990er und der Wodkafahne von Boris Jelzin geführt hatte. Als er am Anfang jenes Jahrzehnts zurück in die Heimat gekommen war, hatte der vormalige KGB-Offizier sich als Taxifahrer verdingen müssen. Dies empfand er als so demütigend, dass er noch heute nicht darüber reden will. Ein kleiner Mann und sein Stolz.

Neulich wurde ein Medienbericht von 1993 ausgegraben, über ein Treffen mit Emissären deutscher Unternehmen: Putin, inzwischen Vizebürgermeister von St. Petersburg, plädierte dafür, Russland durch eine Militärdiktatur zu stabilisieren, Modell Pinochet. Seine Gäste, steht da, hätten freundlich applaudiert. Das sagt etwas über die damalige Anarchie, über Wirtschaftsprioritäten und Putins unzweideutiges Verhältnis zur Gewalt. Nein, so sehr hat er sich nicht verändert. Trotzdem streifte mich eben noch ein Hauch von Putinverständnis – für sein wohl galliges Grinsen, als Russlands „unprovozierte und ungerechtfertigte Invasion“ von George W. Bush verurteilt wurde. George W. Bush! Das gibt’s in keinem Russenfilm.

Doch es stimmt: Der ehemalige und gleichsam ewige Sowjetbürger Wladimir Putin führt einen imperialistischen, revisionistischen und chauvinistischen Eroberungskrieg. Ich ging, wie Platzeck, in der DDR zur Schule und muss diese Tatsache sacken lassen. Andere kostet sie das Leben, mir zieht sie Gewissheit aus den Knochen. In düsteren Stunden reicht das bis zu Zweifeln, ob der Halbfinalist Union am 21. Mai das DFB-Pokalendspiel bestreiten kann. Die Sorge mag läppisch wirken, und, ja, ich wünschte auch, sie hätte nur sportliche Gründe.