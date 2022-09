Synodaler Weg: Bischöfe bald allein zu Haus

Immerhin ist noch Leben drin. Der Gesprächsfaden ist auch nicht abgerissen zwischen Reformern, Konservativen und ewig Gestrigen in der deutschen katholischen Kirche. Und trotzdem kann man über die Zustände und die Langwierigkeit der Prozesse nur mit dem Kopf schütteln.

Drei Tage lang haben die Bischöfe und katholische Laienvertreter auf ihrer vierten Vollversammlung innerhalb des reformerischen Gesprächsprozesses Synodaler Weg in Frankfurt am Main darüber gestritten, wie es weitergehen soll. Die wichtigste Botschaft ist nun diese: Es geht weiter – irgendwie. Allerdings müssen die Bischöfe aufpassen, dass sie am Ende nicht ganz alleine dastehen.

Kurz hatte es nämlich schon danach ausgesehen. Tränen flossen gleich am ersten Tag, als ein lange erarbeitetes Papier zur katholischen Sexualmoral zwar über 80 Prozent Zustimmung in der Breite, aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit bei den Bischöfen erhielt. In dem Text ging es um Empfängnisverhütung, homosexuelle Partnerschaften, Seelsorge für wieder verheiratete Geschiedene und eine Gleichwertigkeit und Legitimität nicht-heterosexueller Orientierungen. Der Text forderte eine Sexualmoral, die der Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert entspricht. Die ist allerdings mit einigen Bischöfen partout nicht zu haben.

Als daraufhin zahlreiche Delegierte die Tagung empört verließen und abreisten, schien schon alles zu Ende. Gespräche gescheitert, gemeinsame Reformen unmöglich. Die Bilanz unterm Strich nach den Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, des Limburger Bischofs Georg Bätzing: Hier fällt etwas auseinander, das nicht auseinanderfallen darf. Er will nun in seinem eigenen Bistum trotzdem eine liberalisierte Sexualmoral vertreten. Das ist dann Resignation pur.

Nur weil die Frustrierten am nächsten Tag noch einmal zurückkehrten, konnten am Ende dieser Tagung überhaupt noch ein paar Reformen angeschoben werden. Der Synodale Weg fordert zum Beispiel eine Liberalisierung des kirchlichen Arbeitsrechts und spricht sich gegen Sanktionen von wieder verheirateten Geschiedenen oder schwulen und lesbischen Paaren aus.

Einschränkungen überall

Aber Einschränkungen gibt es fast überall. Es mussten Kompromisse gemacht werden, die fatal an einen Eiertanz erinnern, bei dem viel auf der Strecke bleibt. So sprach sich die Versammlung zum Beispiel nicht wie geplant offen für die Priesterweihe der Frau aus. Etwas verquast richtet sich die Frage jetzt an den Papst, ob in diesem Punkt vielleicht die Lehre überprüft werden müsse, nach der Priester nur Männer sein können.

Da kann man es dann auch gleich aufgeben, etwas erreichen zu wollen, wenn man sich zu zwei Jahrtausenden der Männerwirtschaft nicht mal selbst klar positionieren kann.

Ähnlich bleibt das Bild bei der Demokratisierung. Macht abgeben wollen einige Bischöfe wie der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer offenbar auf keinen Fall. Die Idee, über zentrale Fragen der katholischen Kirche in Deutschland künftig einen Synodalen Rat, ein mit Bischöfen und Laien besetztes Leitungsorgan, abstimmen zu lassen, kann deshalb nur angeschoben und vielleicht mittelfristig umgesetzt werden. Ein Ausschuss soll das nun erst mal vorbereiten und alleine dies gilt in katholischen Kreisen bereits als Kulturrevolution.

Daumenschrauben aus dem Vatikan

Im Vorhinein waren ja auch ein paar ordentliche Daumenschrauben gesetzt worden. Schließlich hatte der Papst im Juni noch höchst persönlich gewarnt, es gebe ja schon eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland, „wir brauchen nicht zwei davon“. Im Juli veröffentlichte der Vatikan dann eine Erklärung, in der es hieß, der Synodale Weg in Deutschland sei nicht befugt, Bischöfe und Gläubige zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten. Druck von oben funktioniert in einem hierarchisch strukturierten Ganzen normalerweise hervorragend. In einer Kirche, der in Deutschland die Gläubigen in Scharen davonlaufen, ist die Angst, irgendwann alleine dazustehen, bei vielen Bischöfen aber auch recht groß. Und auch unter ihnen gibt es ja mittlerweile mehr progressive als verharrende Kräfte.

Aus innerkatholischer Perspektive mag also das Beschlossene durchaus als ein Fortschritt gewertet werden, ein kleiner zwar, aber immerhin ein Fortschritt. Die Verweigerungshaltung einiger Bischöfe und ihre Blockadepolitik sollten aber allen zu denken geben. Veränderungen können eigentlich gar nicht schnell genug angeschoben werden, um Glaubwürdigkeitsverlust von Kirchenleitung und massenhaften Kirchenaustritten zu begegnen. Dass Menschen, die den Fuß bereits in der Tür haben, nach dieser Tagung noch mal umkehren, ist jedenfalls nicht zu erwarten.